Commemorazione dei defunti a Cepagatti navetta gratuita per il cimitero

Ilpescara.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Servizio gratuito di bus navetta per agevolare gli spostamenti dei cittadini verso il cimitero comunale. E' l'iniziativa promossa dal Comune di Cepagatti in occasione della ricorrenza di Ognissanti e della commemorazione dei defunti. L'attività è pensata in particolare per gli anziani soli e le. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

