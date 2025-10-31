Commemorazione dei Caduti e Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate | il programma delle celebrazioni

Domenica 2 novembre la commemorazione dei Caduti di Guerra, promossa da Comune e Provincia di Ravenna e in collaborazione con le associazioni Combattentistiche e d’Arma, inizierà alle 9 con la cerimonia al sacrario militare di Camerlona, per proseguire alle 10.15 al riquadro militare del cimitero. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

