Commemorazione dei caduti di tutte le guerre | il 2 novembre al cimitero di Staglieno

Domenica 2 novembre, come ogni anno, nel Cimitero Monumentale di Staglieno si terrà la commemorazione dei caduti di tutte le guerre. Commemorazione caduti di tutte le guerre, il programmaIl programma prevede, dalle 9, la partenza del corteo dall’entrata dei fioristi verso la cripta ‘Trento e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Commemorazione dei Caduti della Prima Guerra Mondiale Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate Martedì 4 novembre 2025, ore 10.45 partenza del corteo dalla piazza del Comune - facebook.com Vai su Facebook

Commemorazione dei Caduti di tutte le guerre al Cimitero di Staglieno, il programma - Domenica 2 novembre 2025, come ogni anno, nel Cimitero Monumentale di Staglieno si tiene la commemorazione dei caduti di tutte le guerre. Riporta mentelocale.it

Commemorazione dei Caduti e Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, il programma delle celebrazioni del 2 e 4 novembre - In occasione della commemorazione dei Caduti in guerra e della ricorrenza della Giornata delle dell’Unità nazionale e delle Forze armate, domenica 2 e martedì 4 novembre si svolgeranno le celebrazioni ... Scrive ravennawebtv.it

Brescia, commemorazione defunti: tutte le celebrazioni al Vantiniano - Da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre all'interno del camposanto un servizio gratuito di bus navetta. Si legge su quibrescia.it