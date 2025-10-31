Commemorazione defunti e cremazione le indicazioni dei vescovi della Lombardia

Nelle giornate dedicate ai defunti, dai vescovi della Lombardia le indicazioni sulla cremazione. Le giornate dedicate alla memoria dei defunti, in particolare dal 2 novembre per tutta la settimana successiva, offrono ai vescovi della Lombardia l’occasione per riflettere sul significato cristiano della morte. In questa prospettiva, la Conferenza Episcopale Lombarda si è espressa pubblicando la . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

commemorazione defunti e cremazione le indicazioni dei vescovi della lombardia

