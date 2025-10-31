Commemorazione defunti chiuso uno svincolo della Tangenziale di Napoli | gli orari

Napolitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In seguito all’ordinanza del Comune di Napoli in occasione delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti, Tangenziale di Napoli rende noto che dalle ore 6,00 alle ore 16,00 dei giorni 1 e 2 novembre 2025 verrà chiuso lo svincolo d’uscita Doganella in entrambe le direzioni.In alternativa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

