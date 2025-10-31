Come vestirsi quando arrivano i primi freddi e la pioggia | 5 look da copiare ora

L’autunno è ufficialmente arrivato: giornate più corte, pioggia improvvisa e quel fresco che obbliga a ripensare i look quotidiani. Non ancora inverno, ma lontano dalle temperature miti, questo è il momento in cui i l layering diventa un’arte e la palette si scalda di marroni, grigi e tocchi accesi. Come vestirsi in autunno 2025? Dalle giacche in pelle ai maxi cappotti, dai pantaloni in lana ai dettagli in maglia, cinque ispirazioni per affrontare i 15 gradi (o meno) con eleganza e personalità. Il must-have dell’autunno: la giacca in pelle. Quando le temperature scendono, la giacca in pelle è un investimento sicuro. 🔗 Leggi su Amica.it

