Come vestirsi quando arrivano i primi freddi e la pioggia | 5 look da copiare ora
L’autunno è ufficialmente arrivato: giornate più corte, pioggia improvvisa e quel fresco che obbliga a ripensare i look quotidiani. Non ancora inverno, ma lontano dalle temperature miti, questo è il momento in cui i l layering diventa un’arte e la palette si scalda di marroni, grigi e tocchi accesi. Come vestirsi in autunno 2025? Dalle giacche in pelle ai maxi cappotti, dai pantaloni in lana ai dettagli in maglia, cinque ispirazioni per affrontare i 15 gradi (o meno) con eleganza e personalità. Il must-have dell’autunno: la giacca in pelle. Quando le temperature scendono, la giacca in pelle è un investimento sicuro. 🔗 Leggi su Amica.it
Argomenti simili trattati di recente
A proposito di Halloween che anch'io come la maggior parte di voi non condivido volevo rendervi partecipi di cosa succede a Ruginello, dove abito, una piccolissima frazione diventata famosa per questa festa. Paese blindato strade chiuse..... arrivano da ogni - facebook.com Vai su Facebook
Come vestirsi quando arrivano i primi freddi (e la pioggia): 5 look da copiare ora - Idee outfit donna, abbinamenti a strati e consigli su come vestirsi in autunno 2025 per 15 gradi ... Scrive amica.it
Come vestirsi a novembre 2025? 5 look perfetti per sfidare i primi freddi - L’outfit da indossare sempre a novembre 2025, in ufficio come nel tempo libero, è composto da un maglione a collo alto ampio e confortevole e da un paio di jeans dritti scuri. Si legge su iodonna.it