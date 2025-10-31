Come trattare la pelle in autunno con l’aiuto della skincare adatta

L’autunno è arrivato, il brusco calo di temperature ci ha costretti a un repentino cambio dell’armadio e anche la nostra skincare deve assolutamente cambiare. La beauty routine utilizzata in estate va accantonata, e favorita una quotidianità capace di idratare, resistere al freddo e migliorare l’equilibrio idrolipidico del derma. Cosa possiamo fare? Sicuramente acquistare cosmetici di alta qualità come la linea La Roche Posay, per la cura della pelle in autunno optando per quella adatta tra le varie gamme: c’è quella lenitiva anti-rossori per le più sensibili, anti-età con azione riparatrice e rimpolpante, quella per supportare l’incarnato secco a tendenza atopica o quella per pelli grasse a tendenza acneica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

