Come sta Federica Brignone dopo il grave infortunio | Mi restano due grandi sogni da realizzare

La campionessa italiana di sci non si sbilancia, la sua partecipazione ai Giochi Invernale di Milano-Cortina 2026 è una grande incognita. "Il mio percorso sulla neve ricomincerà non prima di metà novembre, solo allora potrò essere più precisa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

