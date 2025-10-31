Come nascono la notizie? Il giornale entra in classe

La professione del giornalista spiegata ai ragazzi. Una lezioni interessante, ricca di aneddoti e curiosità quella tenuta dai giornalisti Andrea Luparia e Manrico Parma alle classi 4 e 5 della scuola “Rodari“ di Beverino. Il progetto è stato promosso dall’ Ordine dei Giornalisti della Liguria insieme all’Associazione Ligure Giornalisti e porterà professionisti dell’informazione nelle scuole di tutta la regione sulla scia di un protocollo di collaborazione sottoscritto con l’Ufficio Regionale Scolastico. I ragazzi, coordinati dalla docente Micol Roncallo, hanno ascoltato, fatto domande e provato a trasformarsi in “cronisti in erba”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

