Come l' operazione Noriega a Panama Grandi manovre sul Venezuela il piano Usa
"No". È la risposta di Donald Trump ai giornalisti, che gli chiedono se stia considerando la possibilità di un attacco contro il Venezuela. La smentita del presidente Usa non fuga però i dubbi sul reale scopo della forza militare Usa che da giorni si sta ammassando nelle acque dei Caraibi. Un dispiegamento sovradimensionato, rispetto all'obiettivo dichiarato della lotta alle imbarcazioni dei narcotrafficanti. È il Wall Street Journal, citando funzionari dell'Amministrazione, a riferire che gli Stati Uniti hanno già identificato una serie di obiettivi in Venezuela, tra cui strutture militari utilizzate per il contrabbando di droga. 🔗 Leggi su Iltempo.it
