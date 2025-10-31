Come l' operazione Noriega a Panama Grandi manovre sul Venezuela il piano Usa

Iltempo.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"No". È la risposta di Donald Trump ai giornalisti, che gli chiedono se stia considerando la possibilità di un attacco contro il Venezuela. La smentita del presidente Usa non fuga però i dubbi sul reale scopo della forza militare Usa che da giorni si sta ammassando nelle acque dei Caraibi. Un dispiegamento sovradimensionato, rispetto all'obiettivo dichiarato della lotta alle imbarcazioni dei narcotrafficanti. È il Wall Street Journal, citando funzionari dell'Amministrazione, a riferire che gli Stati Uniti hanno già identificato una serie di obiettivi in Venezuela, tra cui strutture militari utilizzate per il contrabbando di droga. 🔗 Leggi su Iltempo.it

come l operazione noriega a panama grandi manovre sul venezuela il piano usa

© Iltempo.it - "Come l'operazione Noriega a Panama". Grandi manovre sul Venezuela, il piano Usa

Approfondisci con queste news

Cagliari, maxi operazione dei carabinieri contro il narcotraffico: smantellati due grandi gruppi criminali - Numerosi gli arresti con sequestro anche di armi e denaro Gestivano un gigantesco traffico di droga ... Scrive unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Operazione Noriega Panama Grandi