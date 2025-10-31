Come funzionano i titoli nobiliari inglesi? La questione è complicata e molto politica

Solo qualche ora fa, Re Carlo ha ufficialmente privato il fratello Andrea del titolo di principe dopo il coinvolgimento nello scandalo Epstein. Ma come fanno i nobili britannici a conquistare il proprio titolo? Tutto si lega a un antico sistema di potere chiamato “peerage”. I “Peers” (i nobili), nel Medioevo, erano vassalli del monarca: giuravano fedeltà al re o alla regina in cambio di terre o denaro. Nel sistema feudale, questi titoli si tramandavano di padre in figlio maschio, insieme ai territori da governare. Oggi potrebbe sembrare un sistema superato, ma la realtà è diversa: dal 1999, 92 nobili ereditari occupano ancora seggi nella Camera dei Lord, l’equivalente del nostro Senato, dove votano e revisionano le leggi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

