Come cercare un testamento quando una persona muore?

Negli ultimi mesi abbiamo letto di testamenti che valgono milioni, quello di Giorgio Armani, pianificato nei minimi dettagli; quello di Pippo Baudo, custodito nel riserbo; e il caso Alain Delon, già conteso tra gli eredi. Ma oltre la curiosità mediatica, dietro ogni eredità, grande o piccola, c’è spesso l’incertezza, dove si trova un testamento quando una persona muore? Dove si trova un testamento dopo la morte?. Dopo un decesso, potrebbe non essere chiaro se il defunto abbia lasciato un testamento. La legge non prevede un archivio unico di tutti i testamenti, ma diversi luoghi di conservazione a seconda della forma di testamento scelta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

