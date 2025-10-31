Lo aveva dichiarato fin dall’inizio: non aveva intenzione di ucciderlo. Lo colpì per difendersi dalla violenza. E’ caduta l’accusa di tentato omicidio nei confronti di una 42enne ucraina che a ottobre del 2022 in un appartamento di via San Faustino, nel corso di un litigio colpì l’ex convivente, un italiano di 54 anni con una coltellata al ventre. La pubblica accusa aveva chiesto per la donna una condanna a sei anni e due mesi di carcere: ieri, invece, l’imputata - all’esito del processo con rito abbreviato - è stata condannata a 8 mesi per il reato di lesioni, pena sospesa e non menzione. Quella sera, infatti, la 42enne si recò a casa dell’ex convivente e, una volta all’interno, approfittando – secondo le accuse – dello stato di ubriachezza dell’uomo lo accoltellò al ventre con tale violenza da sfiorargli il cuore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coltellate all’ex compagno. Ucraina di 42 anni condannata a 8 mesi