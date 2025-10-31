Coltellate all’ex compagno Ucraina di 42 anni condannata a 8 mesi
Lo aveva dichiarato fin dall’inizio: non aveva intenzione di ucciderlo. Lo colpì per difendersi dalla violenza. E’ caduta l’accusa di tentato omicidio nei confronti di una 42enne ucraina che a ottobre del 2022 in un appartamento di via San Faustino, nel corso di un litigio colpì l’ex convivente, un italiano di 54 anni con una coltellata al ventre. La pubblica accusa aveva chiesto per la donna una condanna a sei anni e due mesi di carcere: ieri, invece, l’imputata - all’esito del processo con rito abbreviato - è stata condannata a 8 mesi per il reato di lesioni, pena sospesa e non menzione. Quella sera, infatti, la 42enne si recò a casa dell’ex convivente e, una volta all’interno, approfittando – secondo le accuse – dello stato di ubriachezza dell’uomo lo accoltellò al ventre con tale violenza da sfiorargli il cuore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Jessica, le coltellate al volto dal compagno: «Lui voleva cancellarla». La sorella: «Le sbatteva la testa sul marmo» - facebook.com Vai su Facebook
Uccisa a coltellate dal compagno, la madre: «Le dicevamo di lasciarlo, ma non ci ha ascoltato» - X Vai su X
Coltellate all’ex compagno. Ucraina di 42 anni condannata a 8 mesi - L’accusa è stata derubricata da tentato omicidio a lesioni . Come scrive msn.com
Chi era Pamela Genini, uccisa a coltellate a 29 anni a Milano dal compagno - Nativa di Brembilla, da giovanissima si era trasferita con la famiglia a Strozza, paesino sul versante orientale della Valle Imagna, Pamela Genini, 29 anni, modella e giovane imprenditrice, uccisa ... Lo riporta bergamo.corriere.it