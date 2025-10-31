Colpo notturno in una farmacia | ladri in fuga con bottino e telecamere
E' ancora allarme furti a Pagani. Nella notte, ignoti hanno messo a segno un colpo all'interno della Farmacia “Dell'Aquila” di via Trento. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno prima forzato la saracinesca e poi le porte scorrevoli della struttura, riuscendo così a fare irruzione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
