Colpo Juve è il nuovo Rabiot | si chiude a 30 milioni

Nuovo colpo per la dirigenza bianconera, che ha in servo in nuovo Rabiot: la Juve chiude il colpo per 30 milioni Dopo l’esonero di Tudor, avvenuto a seguito di risultati deludenti che hanno lasciato la Juventus con sole tre vittorie iniziali, cinque pareggi consecutivi e infine tre sconfitte di fila, la dirigenza bianconera ha iniziato a valutare seriamente la possibilità di sollevare il tecnico dall’incarico. Ora, però, la Juventus può finalmente tirare un sospiro di sollievo dopo i tre punti preziosi conquistati in casa contro l’ Udinese. Il turno infrasettimanale, andato in scena lo scorso mercoledì, ha in parte rasserenato l’ambiente bianconero anche grazie all’imminente ritorno in Serie A di Luciano Spalletti, che si appresta a prendere le redini della guida tecnica della Juventus. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Colpo Juve, è il nuovo Rabiot: si chiude a 30 milioni

