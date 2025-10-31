Colpo di scena sulla violenza denunciata da Francesca Ghio | il gip la convoca farà il nome dello stupratore

Colpo di scena nella vicenda che riguarda la capogruppo di Avs in consiglio comunale Francesca Ghio che, poco meno di un anno fa, sconvolse l'aula rossa rivelando di essere stata violentata ripetutamente da un conoscente, quando aveva 12 anni. Il gip Matteo Buffoni ha respinto la richiesta di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ultim'ora - Colpo di scena - facebook.com Vai su Facebook

Il colpo di scena che ci meritiamo. #coreve #riciclo #vetro - X Vai su X

Colpo di scena sulla violenza denunciata da Francesca Ghio: il gip la convoca, farà il nome dello stupratore - Il gip Matteo Buffoni ha respinto la richiesta di archiviazione della procura e il 18 dicembre ascolterà la versione di Ghio ... Segnala genovatoday.it

Donna assalita dall’ex nel Napoletano, un 49enne arrestato dai Carabinieri - 2 minuti per la lettura NAPOLI (ITALPRESS) – Una donna di 46 anni ha vissuto attimi di terrore in via Circumvallazione, a Somma Vesuviana, quando il suo ex compagno — un uomo di 49 anni, già denunciat ... Lo riporta msn.com

Somma Vesuviana, aggredisce l'ex al distributore di carburanti: arrestato 49enne - “Fermati voglio solo parlare”, poi aggredisce la sua al distributore di carburanti: 49enne arrestato dai carabinieri in provincia di Napoli, aveva anche un coltello. Secondo tg24.sky.it