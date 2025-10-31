Colpo di scena nell' indagine sulla morte del ciclista Francesco Vita | rinviata autopsia ci sono nuovi indagati

Messinatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un colpo di scena blocca l’autopsia prevista per questa mattina su Francesco Vita, il 56enne morto nell’impatto con un camion impegnato in un cantiere del raddoppio ferroviario: il conferimento dell’incarico al medico legale è stato infatti rinviato. La ragione, come spiega l’avvocato Nino Cacia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

colpo scena nell indagine“Lo spallone”. Garlasco, altro colpo di scena: la frase del padre di Sempio che cambia tutto - L’inchiesta per corruzione legata al caso Garlasco si è ampliata nelle ultime ore. Lo riporta thesocialpost.it

colpo scena nell indagineNuovo colpo di scena nel caso Garlasco, il papà di Andrea Sempio indagato per corruzione - Del denaro si parlava in un biglietto trovato nella casa di famiglia: «Venditti gip archivia 20. Come scrive internapoli.it

colpo scena nell indagineGarlasco, nuovo colpo di scena nell'inchiesta sul delitto Poggi: indagato per corruzione il padre di Andrea Sempio - L'indagine sul delitto di Chiara Poggi del 2007 entra nella sua fase più calda, spiega Carmelo Schininà, inviato di Ignoto X. tg.la7.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Colpo Scena Nell Indagine