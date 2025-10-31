Il caso dell’omicidio di Pierina Paganelli torna al centro dell’attenzione nazionale con un nuovo, clamoroso sviluppo giudiziario. Dopo mesi di silenzio, la Corte di Cassazione ha deciso di accogliere il ricorso presentato dai legali di Louis Dassilva, l’uomo accusato del delitto, e ha disposto il rinvio degli atti al Tribunale del Riesame di Bologna per una nuova valutazione della custodia cautelare. Una decisione che, pur non portando alla scarcerazione, impone di fatto una revisione profonda delle motivazioni che hanno tenuto l’imputato dietro le sbarre fino a oggi. Leggi anche: “Il momento caldo è arrivato”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Colpo di scena nel caso Paganelli: la Cassazione riapre il dossier Dassilva