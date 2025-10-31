Colpo di scena nel caso Paganelli | la Cassazione riapre il dossier Dassilva
Il caso dell’omicidio di Pierina Paganelli torna al centro dell’attenzione nazionale con un nuovo, clamoroso sviluppo giudiziario. Dopo mesi di silenzio, la Corte di Cassazione ha deciso di accogliere il ricorso presentato dai legali di Louis Dassilva, l’uomo accusato del delitto, e ha disposto il rinvio degli atti al Tribunale del Riesame di Bologna per una nuova valutazione della custodia cautelare. Una decisione che, pur non portando alla scarcerazione, impone di fatto una revisione profonda delle motivazioni che hanno tenuto l’imputato dietro le sbarre fino a oggi. Leggi anche: “Il momento caldo è arrivato”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un vero e proprio colpo di scena. Emergono importanti novità in merito a quanto successo all’incirca un anno fa a Monteggio. Era infatti il 22 novembre quando venne preso di mira un apparecchio per il controllo della velocità semi-stazionario – un radar – nell - facebook.com Vai su Facebook
Il colpo di scena che ci meritiamo. #coreve #riciclo #vetro - X Vai su X
Omicidio Pierina Paganelli, la Cassazione riapre il caso: nuova udienza per Louis Dassilva - Colpo di scena nel caso di Pierina Paganelli, la 78enne trovata senza vita nel garage di casa a Rimini il 3 ottobre 2023. Scrive msn.com
Pierina Paganelli a Quarto Grado/ La famiglia Saponi querela Valeria Bartolucci per i commenti social - Il giallo di Pierina Paganelli questa sera negli studi di Quarto Grado, con tutti gli ultimi aggiornamenti sull'omicidio di Rimini ... Secondo ilsussidiario.net
Caso Pierina, cruciale la perizia fonica - Ieri sera, nel silenzio del quartiere, si è svolto l’atto conclusivo ... Riporta msn.com