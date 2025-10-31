Colpito da una palla da cricket Ben muore a 17 anni Il papà | Amava quel gioco incidente assurdo
Un ragazzo australiano di 17 anni è morto dopo essere stato colpito da una palla lanciata con un dispositivo chiamato 'wanger' durante gli allenamenti. Il giovane si chiamava Ben A. ed è deceduto poco prima di una partita locale a Melbourne. "Amava quel gioco. Il cricket è fantastico e non è stata colpa del gioco, è stato solo un incidente assurdo", ha detto il papà. 🔗 Leggi su Fanpage.it
