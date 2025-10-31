Colpito alla testa muore così a 17 anni | sport sotto shock addio al giovanissimo talento

Tragedia in Australia, dove un giovane talento del cricket, Ben Austin, di soli 17 anni, ha perso la vita durante un allenamento a Melbourne. Il ragazzo è stato colpito da una palla lanciata da un dispositivo meccanico, il cosiddetto wanger, utilizzato per simulare tiri ad alta velocità. L’impatto si è rivelato fatale, nonostante indossasse il casco di protezione. Secondo le prime ricostruzioni, il colpo avrebbe raggiunto il giovane all’altezza del collo, zona scoperta poiché non indossava il paracollo, una protezione che in molti considerano opzionale ma che, come dimostrano tragici precedenti, può fare la differenza tra la vita e la morte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

