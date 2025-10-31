Colpisce l’ex a colpi di pietra in faccia in strada e attacca la polizia che la soccorreva | 35enne arrestato

Dopo l'aggressione in strada a Catania, il 35enne non si era affatto allontanato ma assisteva da lontano ai soccorsi e non ha esitato a scagliarsi nuovamente contro la donna appena si è reso conto che questa aveva ripreso conoscenza. La donna ricoverata con frattura del naso e un trauma cranico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

