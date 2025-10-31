Colpisce l’ex a colpi di pietra in faccia in strada e attacca la polizia che la soccorreva | 35enne arrestato

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'aggressione in strada a Catania, il 35enne non si era affatto allontanato ma assisteva da lontano ai soccorsi e non ha esitato a scagliarsi nuovamente contro la donna appena si è reso conto che questa aveva ripreso conoscenza. La donna ricoverata con frattura del naso e un trauma cranico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

colpisce l8217ex colpi pietraColpisce l’ex a colpi di pietra in faccia in strada e attacca la polizia che la soccorreva: 35enne arrestato - Dopo l'aggressione in strada a Catania, il 35enne non si era affatto allontanato ma assisteva da lontano ai soccorsi e non ha esitato a scagliarsi nuovamente ... Da fanpage.it

colpisce l8217ex colpi pietraColpi di pietra in faccia all’ex, arrestato un uomo - Ha aggredito l’ex compagna in strada, colpendola in faccia con una pietra provocandole la frattura del naso. Lo riporta catanianews.it

Cerca Video su questo argomento: Colpisce L8217ex Colpi Pietra