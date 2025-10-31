Colpi in faccia con una pietra | violenza disumana in Italia una donna aggredita così

– Momenti di terrore nel quartiere San Cristoforo dove un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla polizia per lesioni gravi e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito la ex compagna in strada colpendola al volto con una pietra. La violenza è avvenuta in via Velo, davanti a decine di passanti che hanno assistito alla scena. Sono stati proprio i testimoni a lanciare l’allarme, contattando il 113 e permettendo così un immediato intervento di una volante della Squadra Mobile. Gli agenti, arrivati in pochi minuti, hanno trovato la donna sotto shock, con il volto completamente insanguinato e segni evidenti delle percosse subite. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Colpi in faccia, con una pietra”: violenza disumana in Italia, una donna aggredita così

Argomenti simili trattati di recente

