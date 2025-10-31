Colpi di pietra in faccia all’ex compagna arrestato colombiano

31 ott 2025

Ha aggredito l'ex compagna in strada a Catania, provocandole la frattura del naso e un trauma cranico. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

colpi di pietra in faccia all8217ex compagna arrestato colombiano

© Imolaoggi.it - Colpi di pietra in faccia all’ex compagna, arrestato colombiano

