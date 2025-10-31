Colpi di pietra in faccia all’ex compagna arrestato colombiano

Ha aggredito l'ex compagna in strada a Catania, provocandole la frattura del naso e un trauma cranico. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Colpi di pietra in faccia all’ex compagna, arrestato colombiano

Argomenti simili trattati di recente

Stessa sorte per i rapaci finiti nelle reti di una organizzazione di bracconieri: uccisi a colpi di pietra. Fiorente il commercio di volatili organizzato. Sette misure cautelari della Procura di Torre Annunziata - facebook.com Vai su Facebook

Colpi di pietra in faccia all’ex, arrestato un uomo - Ha aggredito l’ex compagna in strada, colpendola in faccia con una pietra provocandole la frattura del naso. catanianews.it scrive

Colpi di pietre in faccia all'ex compagna, arrestato - Ha aggredito l'ex compagna in strada a Catania, colpendola in faccia con una pietra provocandole la frattura del naso e un trauma cranico. Scrive ansa.it

Donna uccisa a colpi di pietra nel Beneventano: il marito in fuga - *** Una donna di 49 anni, Elisa Polcino, è stata uccisa a colpi di pietra in strada a Paupisi, un paese in provincia di Benevento. Da unionesarda.it