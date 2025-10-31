Colin Farrell tiene viva la speranza di vedere il film DCU Sgt Rock | La storia è fantastica
L'attore era stato avvicinato al progetto in qualità di protagonista quando era ancora in mano a Luca Guadagnino, ma nonostante l'uscita del regista Farrell spera ancora che il film riesca a vedere la luce Lo scorso maggio era stato riportato che Luca Guadagnino avrebbe dovuto occuparsi della regia di Sgt. Rock, film DCU incentrato sull'omonimo personaggio a fumetti, e Colin Farrell era stato indicato come protagonista. Tuttavia, il progetto è stato poi cancellato da James Gunn, il quale non lo riteneva all'altezza. Con l'uscita di scena di Guadagnino, passato a un altro progetto (Artificial), il film sembra sia stato ormai definitivamente accantonato, ma Colin Farrell è tornato a parlarne recentemente nel corso di un'intervista: "Cavolo, era una sceneggiatura fantastica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
"Un capolavoro." Così Colin Farrell descrive la sceneggiatura di The Batman – Parte II firmata da Matt Reeves. Il Cavaliere Oscuro si prepara a tornare… e sarà più oscuro che mai.
Le premesse erano buonissime: un regista visionario come Kogonada, due attori come Margot Robbie e Colin Farrell, una storia che è un po' d'amore, un po' sogno. Risultato? Era meglio perdere il biglietto.
Colin Farrell ritiene la sceneggiatura di Matt Reeves per The Batman – Parte II "un capolavoro" - Colin Farrell elogia la sceneggiatura di Matt Reeves per The Batman – Parte II e anticipa un film straordinario.