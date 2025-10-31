Coldiretti | Fabrizio Rizzotti nominato nel Cda del Distretto del cibo Novara e Laghi
Fabrizio Rizzotti, vicepresidente di Coldiretti Novara-Vco, è stato nominato nel consiglio di amministrazione dell’associazione “Distretto del cibo Novara e Laghi”. Il Cda, su proposta della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, è formato da un rappresentante del Comune di Novara. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
