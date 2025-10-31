Coldiretti | Fabrizio Rizzotti nominato nel Cda del Distretto del cibo Novara e Laghi

Novaratoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabrizio Rizzotti, vicepresidente di Coldiretti Novara-Vco, è stato nominato nel consiglio di amministrazione dell’associazione “Distretto del cibo Novara e Laghi”. Il Cda, su proposta della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, è formato da un rappresentante del Comune di Novara. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Coldiretti, Luca Cotti è stato nominato presidente regionale - Il nuovo presidente di Coldiretti Emilia Romagna è Luca Cotti, imprenditore agricolo di Langhirano (Pr) eletto all’unanimità nell’assemblea regionale di Coldiretti. Riporta ilrestodelcarlino.it

