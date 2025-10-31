Col fucile in mano contro il sindaco di Roma | Hai buttato giù casa mia ora tocca a te Chi è Silvio Hilic indagato per le minacce a Gualtieri

Open.online | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un video sui social, un fucile in mano e parole di minaccia dirette al sindaco di Roma Roberto Gualtieri. «Mi hai buttato giù casa, ora tocca a te». L’intimidazione è firmata da  Silvio Hilic, conosciuto online come  Silvio Silvietto, uno dei residenti di  via Arzachena a Rocca Cencia, quartiere della periferia est della Capitale. Il post, rilanciato da  Repubblica, è arrivato pochi giorni dopo la  demolizione della sua villa abusiva, parte di un’operazione del Comune contro gli immobili legati al  clan sinti Komarov-Hilicic, considerato vicino ai Casamonica. Nel filmato Hilic appare con abiti scuri e un cappellino rosso, mentre imbraccia un’arma da guerra. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

fucile mano contro sindacoIl sindaco gli demolisce la villa abusiva e lui lo minaccia sui social con un fucile in mano: «Questo è per te». Shock a Roma - Si tratta di un uomo vicino al clan Sinti: «Come ha buttato giù la nostra casa, io butterò la sua. Scrive lasicilia.it

fucile mano contro sindacoROMA EST – Demolite le ville occupate dai sinti, minacce al sindaco: “Butterò giù casa tua” - “Questo è per il sindaco e per la sua famiglia come ha buttato casa giù la nostra io butterò la sua tempo al tempo”. Secondo tiburno.tv

fucile mano contro sindacoRoma, con il fucile in mano minaccia il sindaco Gualtieri: «Come ha buttato giù la nostra casa, io butterò la sua» - Sui social è stata pubblicata una foto dove una persona impugna un fucile e in cui si ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Fucile Mano Contro Sindaco