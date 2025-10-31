Col fucile in mano contro il sindaco di Roma | Hai buttato giù casa mia ora tocca a te Chi è Silvio Hilic indagato per le minacce a Gualtieri

Un video sui social, un fucile in mano e parole di minaccia dirette al sindaco di Roma Roberto Gualtieri. «Mi hai buttato giù casa, ora tocca a te». L’intimidazione è firmata da Silvio Hilic, conosciuto online come Silvio Silvietto, uno dei residenti di via Arzachena a Rocca Cencia, quartiere della periferia est della Capitale. Il post, rilanciato da Repubblica, è arrivato pochi giorni dopo la demolizione della sua villa abusiva, parte di un’operazione del Comune contro gli immobili legati al clan sinti Komarov-Hilicic, considerato vicino ai Casamonica. Nel filmato Hilic appare con abiti scuri e un cappellino rosso, mentre imbraccia un’arma da guerra. 🔗 Leggi su Open.online

Eccoci. Trump trasforma il Ministero della Difesa in quello della guerra. Pronti anche no. Prepariamoci per la guerra. Non si sa mai.. Da tempo i difensivi dicono che si discute meglio di pace con un fucile o altro in mano. La via della guerra sbocca sempre in vi - facebook.com Vai su Facebook

Il sindaco gli demolisce la villa abusiva e lui lo minaccia sui social con un fucile in mano: «Questo è per te». Shock a Roma - Si tratta di un uomo vicino al clan Sinti: «Come ha buttato giù la nostra casa, io butterò la sua. Scrive lasicilia.it

ROMA EST – Demolite le ville occupate dai sinti, minacce al sindaco: “Butterò giù casa tua” - “Questo è per il sindaco e per la sua famiglia come ha buttato casa giù la nostra io butterò la sua tempo al tempo”. Secondo tiburno.tv

Roma, con il fucile in mano minaccia il sindaco Gualtieri: «Come ha buttato giù la nostra casa, io butterò la sua» - Sui social è stata pubblicata una foto dove una persona impugna un fucile e in cui si ... msn.com scrive