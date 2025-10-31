Cocaina hashish bombe artigianali e taser | arrestato il titolare di una pizzeria

Milanotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ordigni artigianali, proiettili, cocaina e hashish tra le salse e gli impasti per la pizza. Gli agenti del Commissariato Monforte Vittoria hanno arrestato un ventiquattrenne italiano, titolare di una pizzeria a Cormano (Milano). È accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ed è indagato per. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

