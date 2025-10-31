cocaina e revolver rubato due patteggiano

Si chiude con due patteggiamenti e due rinvii a giudizio l’inchiesta antidroga che a gennaio aveva portato la polizia a scoprire, a Massa Lombarda, quasi nove etti di stupefacenti e una pistola rubata. Il procedimento, davanti al Gup Andrea Galanti, segna l’epilogo giudiziario di un’inchiesta condotta dal commissariato di Lugo e dalla Squadra mobile di Ravenna, con l’ausilio della Guardia di Finanza. Il principale imputato, un cittadino marocchino di 33 anni, ha patteggiato tre anni e otto mesi di reclusione. Difeso dagli avvocati Chiara Belletti e Francesco Manetti, l’uomo si trova in carcere per altre cause (ha precedenti per droga e rapina) e ha ottenuto la pena in forma di detenzione domiciliare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

