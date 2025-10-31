Cocaina e revolver rubato due patteggiano
Si chiude con due patteggiamenti e due rinvii a giudizio l’inchiesta antidroga che a gennaio aveva portato la polizia a scoprire, a Massa Lombarda, quasi nove etti di stupefacenti e una pistola rubata. Il procedimento, davanti al Gup Andrea Galanti, segna l’epilogo giudiziario di un’inchiesta condotta dal commissariato di Lugo e dalla Squadra mobile di Ravenna, con l’ausilio della Guardia di Finanza. Il principale imputato, un cittadino marocchino di 33 anni, ha patteggiato tre anni e otto mesi di reclusione. Difeso dagli avvocati Chiara Belletti e Francesco Manetti, l’uomo si trova in carcere per altre cause (ha precedenti per droga e rapina) e ha ottenuto la pena in forma di detenzione domiciliare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
MANDURIA Sequestrati 200 grammi tra cocaina e marijuana, più due pistole, un revolver rubato e una semiautomatica. Erano nascoste in un deposito sul terrazzo e in un vano murato nelle case dei due indagati - facebook.com Vai su Facebook
Avevano la cocaina e un revolver in casa, coniugi in manette allo Zen: la folla prova a ostacolare i carabinieri https://ift.tt/JCmK2oH - X Vai su X
Cocaina e revolver rubato, due patteggiano - Massa Lombarda, tre anni e otto mesi per il ’custode’ della droga e della pistola con matricola abrasa. Secondo msn.com
Manduria, droga e armi in casa: due arresti della Polizia - A Manduria scoperti droga e arsenale murato in casa: arrestati due giovani, uno finisce in carcere, l'altra ai domiciliari ... Come scrive trmtv.it
29 chili di cocaina nascosti tra ruota di scorta e marmitta: arrestati due uomini - Il sequestro nella notte del 12 ottobre dopo un controllo della Polizia di Stato: la droga occultata tra la ruota di scorta e la marmitta del veicolo ... Riporta giornalelavoce.it