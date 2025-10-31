Cocaina e carenze igienico-sanitarie in un bar di Montesilvano nei guai il proprietario che aveva stupefacenti anche in casa

Un bar di Montesilvano con carenze igienico-sanitarie e con la presenza di cocaina al suo interno.È quanto avrebbero rilevato i carabinieri della locale Compagnia nel corso di uno dei controlli negli esercizi pubblici cittadini.Nel corso delle attività è stato sottoposto a controllo, con. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

