Cna Fita Arezzo Il divieto proposto in A1 non aumenta la sicurezza ma crea nuovi rischi

“Bloccare i sorpassi dei mezzi pesanti per decine di chilometri non aumenta la sicurezza, ma crea nuovi rischi: code, stress per gli autisti e maggiori possibilità di incidenti”. È chiaro il messaggio del presidente Antonio Peruzzi, che si unisce a quello di tutta l'associazione del trasporto Cna. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

News recenti che potrebbero piacerti

Dieci giocatori, cinque del Club Sportivo Firenze e altrettanti del Bucine (Arezzo), sono stati squalificati dal giudice sportivo del Comitato Regionale Toscana della Figc, per incidenti tra calciatori della due squadre, avvenuti al termine della partita Club Sportivo - facebook.com Vai su Facebook

Federazione Italiana Taekwondo (@taekwondofita) / Posts - X Vai su X

Divieto sorpasso tir in tratto A1, Cna Toscana 'perplessa' - "La sicurezza stradale è la nostra priorità assoluta ma il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti su 90 chilometri di A1 ci lascia perplessi: incidenti e congestioni sono da attribuire a un'autostrad ... Secondo ansa.it

Divieto di sorpasso in A1. Rabbia imprese di trasporto: "Sospensione della misura" - Cna e Confartigianato bocciano la recente ordinanza: "Decisione frettolosa". Si legge su msn.com

Cna Arezzo: cantieri e pedaggi mettono in crisi l’autotrasporto - Arezzo, 22 settembre 2025 – Negli ultimi mesi CNA Fita ha richiamato con forza l’attenzione delle istituzioni sul grave stato delle infrastrutture stradali e autostradali italiane, denunciando la ... lanazione.it scrive