cna fita arezzo dice no al divieto di sorpasso tra i tir in a1

Arezzo, 31 ottobre 2025 – Bloccare i sorpassi dei mezzi pesanti per decine di chilometri non aumenta la sicurezza, ma crea nuovi rischi: code, stress per gli autisti e maggiori possibilità di incidenti». È questo il messaggio chiaro lanciato da Antonio Peruzzi, presidente di CNA Fita Arezzo, che si fa portavoce delle preoccupazioni di tutto il settore del trasporto e chiede al Governo di rivedere immediatamente i nuovi divieti di sorpasso introdotti sull’A1 e di fermare ulteriori estensioni, come quella prevista dal 3 novembre nel tratto tra Incisa-Reggello e Chiusi. Secondo l’associazione, il vero nodo non è rappresentato dai sorpassi dei camion, ma dall’inadeguatezza delle infrastrutture: molte tratte autostradali sono ormai obsolete, con corsie insufficienti e una carenza di aree di sosta sicure. 🔗 Leggi su Lanazione.it

