CM Punk ha recentemente compiuto 47 anni e, alla vigilia del suo match per il World Heavyweight Championship a Saturday Night’s Main Event, ha rilasciato dichiarazioni al portale KSL News in cui sottolinea come l’età rappresenti per lui un vantaggio piuttosto che un limite. Il wrestler di Chicago, che ha festeggiato il compleanno il 26 ottobre, si dice convinto di essere nel momento migliore della sua carriera. “Sono fortunato a continuare a crescere in questo business”, ha dichiarato Punk. “Ho appena compiuto 47 anni, e qualcuno direbbe che è uno svantaggio; io penso sia uno dei miei punti di forza. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - CM Punk a 47 anni: “Sto facendo il miglior lavoro della mia carriera”