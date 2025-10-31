CMcom – Top 11 nona giornata Serie A | Milinkovic fa piangere Camarda riecco Lookman contro il Milan Gatti ringhia Sucic segna alla Zidane

2025-10-31 08:13:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: La migliore formazione del turno infrasettimanale scelta dalla redazione di Calciomercato.com Vanja Milinkovic-Savic fa piangere Francesco Camarda, parandogli un calcio di rigore a Lecce, che poi consente al Napoli di vincere 1-0 grazie all’ inzuccata (oggi è Halloween) di Zambo Anguissa restando in testa alla classifica a pari punti con la Roma, sbloccata da un altro colpo di testa (di Mario Hermoso) in casa contro il Parma. Questi tre calciatori sono presenti nella miglior formazione del turno infrasettimanale di Serie A selezionata dalla redazione di Calciomercato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com