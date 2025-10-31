Clochard stende i panni sul Duomo il centrodestra | basta con il degrado La Giunta | una polemica fuori luogo
Milano, 31 ottobre 2025 – Una foto che diventa virale, la polemica politica che divampa. Lo scatto è della prima mattina di ieri, quando un ragazzo che ha steso i suoi panni davanti al portone principale del Duomo. Pantaloni, felpe, asciugamani, uno zaino, qualche sacchetto e una bici a terra a pochi passi dalla Cattedrale. Di fianco al clochard, nella foto, un agente della Polizia locale. Tra le 7.30 e le 8, infatti, i g hisa sono intervenuti per far togliere le masserizie al ragazzo, 21enne egiziano, le iniziali del nome e del cognome sono A. M. R. M., senza fissa dimora, già fotosegnalato altre due volte per comportamenti simili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Milano banlieue, clochard 21enne egiziano stende i panni davanti al portone del Duomo, portato all'ospedale San Paolo per valutazione psichica - X Vai su X
Milano, clochard stende i panni ad asciugare davanti al Duomo: bloccato dalla polizia locale, la foto rimbalza in rete - facebook.com Vai su Facebook
Clochard stende i panni sul Duomo, il centrodestra: basta con il degrado. La Giunta: una polemica fuori luogo - Il 21enne egiziano con problemi psichici è stato allontanato ieri mattina e portato all’ospedale San Paolo. Riporta ilgiorno.it
Milano, stende i panni sul sagrato del Duomo: fermato dalla polizia locale - Jeans, felpa, asciugamani stesi di prima mattina davanti al portone principale del Duomo di Milano. Come scrive tgcom24.mediaset.it
Milano, clochard stende i vestiti davanti al Duomo, scatta la bufera - Un giovane senza fissa dimora è stato fermato davanti al Duomo di Milano dopo aver steso i panni sul sagrato. Si legge su msn.com