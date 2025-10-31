Milano, 31 ottobre 2025 – Una foto che diventa virale, la polemica politica che divampa. Lo scatto è della prima mattina di ieri, quando un ragazzo che ha steso i suoi panni davanti al portone principale del Duomo. Pantaloni, felpe, asciugamani, uno zaino, qualche sacchetto e una bici a terra a pochi passi dalla Cattedrale. Di fianco al clochard, nella foto, un agente della Polizia locale. Tra le 7.30 e le 8, infatti, i g hisa sono intervenuti per far togliere le masserizie al ragazzo, 21enne egiziano, le iniziali del nome e del cognome sono A. M. R. M., senza fissa dimora, già fotosegnalato altre due volte per comportamenti simili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Clochard stende i panni sul Duomo, il centrodestra: basta con il degrado. La Giunta: una polemica fuori luogo