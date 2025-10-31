AGI - L'ultimo atto di attenzione verso la sua vita è stata la telefonata di un'infermiera del vicino ospedale che l'ha visto immobile, in posizione seduta, su un giaciglio raffazzonato accanto a un arbusto. Intorno a lui, confezioni di alimenti disseminate. Erano passate da poco le tre del pomeriggio di mercoledì 29 ottobre in via Graziano Imperatore, quartiere Niguarda, periferia nord ovest di Milano. Il 31 ottobre, alla vigilia del giorno dedicato alla memoria dei defunti, quest'uomo, che addosso non aveva documenti, non ha ancora un'identità. In apparenza, da quello che hanno constatato gli agenti della Volante e il medico legale, era "di etnia africana". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Clochard senza nome morto a Milano,"qualcuno ci racconti di lui"