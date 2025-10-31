Claudio Baglioni a teatro templi gratis per la festa dei morti e il bosco delle zucche | cosa fare nel weekend

Agrigentonotizie.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un weekend che comincia con Halloween e si conclude con la festa dei morti del 2 novembre che quest'anno cade di domenica. Gli appuntamenti a tema, ad Agrigento, quest'anno propendono per la tradizione, con il desiderio di recuperare, consolidare e preservare quelli che sono i ricordi d'infanzia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Claudio Baglioni a teatro, templi gratis per la festa dei morti e il bosco delle zucche: cosa fare nel weekend - Il cantautore romano al "Pirandello" per il suo tour invernale prima di tornare la prossima estate, un insolito Halloween in fattoria "spostato" al 2 novembre e la possibilità di visitare il parco arc ... Si legge su agrigentonotizie.it

Il 27 ottobre prende il via il tour di Claudio Baglioni - In attesa del “GrandTour LA VITA È ADESSO” 2026, che prenderà il via il 29 giugno da Piazza San Marco a Venezia e si svilupperà in 40 straordinari luoghi nei più suggestivi scenari all’aperto del Bel ... Lo riporta radiowebitalia.it

claudio baglioni teatro templiClaudio Baglioni con "Piano di Volo solo Tris" al Teatro Pirandello di Agrigento - Da giovedì 30 ottobre a sabato 1 novembre, al Teatro Pirandello di AGRIGENTO, uno dei cantautori più amati della musica italiana, CLAUDIO BAGLIONI con "PIANO DI VOLO SOLO TRIS", capitolo finale di una ... Lo riporta guidasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Claudio Baglioni Teatro Templi