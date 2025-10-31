Claudio Baglioni a teatro templi gratis per la festa dei morti e il bosco delle zucche | cosa fare nel weekend
Un weekend che comincia con Halloween e si conclude con la festa dei morti del 2 novembre che quest'anno cade di domenica. Gli appuntamenti a tema, ad Agrigento, quest'anno propendono per la tradizione, con il desiderio di recuperare, consolidare e preservare quelli che sono i ricordi d'infanzia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Un appuntamento speciale! Direttamente dai tour di Claudio Baglioni e dal palco di Amici di Maria De Filippi, arriva a Il Ramo un artista straordinario: Giallo De Donno! Un performer unico, capace di unire danza, teatro e arti visive in un linguaggio corpo - facebook.com Vai su Facebook
Claudio Baglioni a teatro, templi gratis per la festa dei morti e il bosco delle zucche: cosa fare nel weekend - Il cantautore romano al "Pirandello" per il suo tour invernale prima di tornare la prossima estate, un insolito Halloween in fattoria "spostato" al 2 novembre e la possibilità di visitare il parco arc ... Si legge su agrigentonotizie.it
