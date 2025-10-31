Claudia Gerini si frequenta con il cugino di Sangiuliano

31 ott 2025

Claudia Gerini ha parlato del film Fuori la verità, ma anche di questa seconda fase della sua vita e dell'amore per Riccardo, il cugino di Gennaro Sangiuliano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

