Classifica FIMI dal 24 al 30 ottobre 2025 Tiziano Ferro vola in testa con l’album Sono un grande
Sono un grande di Tiziano Ferro debutta direttamente al vertice della Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming della settimana dal 24 al 30 ottobre 2025. L’artista di Latina scalza dal primo posto Irama, che scende in quinta posizione, mentre Angelina Mango precipita al 24° posto. Nei singoli, prosegue incontrastato il dominio di Questa domenica di Olly & Jvli. Classifica FIMI – I Singoli. Olly & Jvli – Questa domenica. Ernia & Kid Yugi – Fellini. Ernia – Per te. HuntrX, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami & Kpop Demon Hunters Cast – Golden. Olly – Balorda nostalgia. Olly & Jvli – Devastante. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Argomenti simili trattati di recente
Scopri le posizioni dei nostri artisti in classifica Fimi scorrendo il carousel! ALBUM #5 IRAMA - ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE #9 ANNALISA - MA IO SONO FUOCO SINGOLI #9 ALEX WARREN - ORDINARY @fimitalia - facebook.com Vai su Facebook
La classifica #FIMI della settimana 41 #Annalisa #News - X Vai su X
Amici 24, solo tre cantanti resistono nella classifica Fimi: ecco i nomi degli ex allievi - Come ogni anno, la scuola di Amici di Maria De Filippi si rivela una scuderia di nuovi talenti del canto e del ballo, oltre che un trampolino di lancio per cantanti e ballerini. Segnala comingsoon.it
Sanremo 2025, classifica brani più ascoltati: in testa Olly, Fedez e Tony Effe - Settimana di Sanremo, classifica Fimi GfK Top of The Music monopolizzata da Sanremo. ilsole24ore.com scrive