Primo posto per Benson Boon e Billie Eilish con "Tears in the Sky", seconda Taylor Swift con "The Fate of Ophelia", terza Selena Gomez con "In The Dark". La collaborazione tra Benson Boone e Billie Eilish in "Tears in the Sky", al primo posto in classifica. Questo brano non è una semplice canzone, ma un lamento straziante che tocca le corde più intime del dolore post-rottura. Il brano è un'elegia moderna in cui il protagonista proietta la sua pena sul cielo stesso, trasformando ogni evento atmosferico in un simbolo del suo cuore infranto. Il testo si apre con il ricordo di una promessa d'amore eterno, ora sbiadita come una debole luce lunare, lasciando dietro di sé solo la cruda realtà di un'assenza.

Classifica canzoni del momento ottobre 2025: hit parade Top 20