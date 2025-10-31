Classe di concorso A23 | con il master di eCampus puoi ottenere i requisiti richiesti per insegnare italiano a studenti stranieri
Se sei un aspirante docente di lingua italiana per stranieri, il master per la classe di concorso A23 dell’Università eCampus è il corso ideale per te. Questo percorso formativo è progettato per fornire tutti irequisiti necessari all’accesso alla classe di concorso A23per formarti in modo completo come insegnante di lingua italiana per discenti di lingua . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
