Classe di concorso A23 | con il master di eCampus puoi ottenere i requisiti richiesti per insegnare italiano a studenti stranieri

Orizzontescuola.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se sei un aspirante docente di lingua italiana per stranieri, il master per la classe di concorso A23 dell’Università eCampus è il corso ideale per te. Questo percorso formativo è progettato per fornire tutti irequisiti necessari all’accesso alla classe di concorso A23per formarti in modo completo come insegnante di lingua italiana per discenti di lingua . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Master per accesso alla classe di concorso A-23 dell’Università eCampus per soddisfare tutti i requisiti della nota ministeriale - Gli insegnanti d’italiano per discenti stranieri contribuiscono all’apprendimento della lingua e all’integrazione socioculturale degli studenti. orizzontescuola.it scrive

Concorso a cattedra per A23: tabella certificazioni e master con più punteggio - Il Ministero della pubblica istruzione nell'indizione del bando del concorso a cattedra 2016 inserisce per la prima volta la possibilità di accedere nel mondo della scuola agli insegnanti di italiano ... Da it.blastingnews.com

Titoli di accesso al concorso nuova classe A23 Italiano L2 - Attesa per la pubblicazione del bando che in relazione alle ultime dichiarazioni del Sottosegretario Miur slitta ancora di 15 giorni, riservandosi anche di disporre delle ulteriori prove selettive nel ... it.blastingnews.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Classe Concorso A23 Master