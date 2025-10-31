Civitanovese fiducia Macarof | Presto la prima vittoria
"Contro Chiesanuova e Tolentino abbiamo dimostrato crescita, qualche accortezza in più ci farà ottenere le vittorie che meritiamo". È il pensiero di Facundo Macarof, centrocampista classe 1995 alla seconda stagione con la Civitanovese. Sul pareggio (2-2) nella semifinale di Coppa Italia contro i cremisi, l’argentia: "la prova collettiva è stata buona, l’aspetto maggiormente positivo è il carattere dimostrato. Giocare così contro il Tolentino non è semplice perché è una squadra forte e ha sempre fatto bene in Eccellenza. Tanti ragazzi finora impiegati meno si sono fatti trovare pronti. Ora ci giochiamo la qualificazione al ritorno (12 novembre, ndr)". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
