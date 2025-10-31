Città più sicure inclusive e vivibili | accordo tra Regione e la Romagna Faentina
Intercettare le situazioni di disagio giovanile prima che evolvano in forme di emarginazione sociale, contrastare la dispersione scolastica e creare nuove opportunità educative nei luoghi più frequentati dalle ragazze e dai ragazzi. Allo stesso tempo, promuovere iniziative di mediazione sociale e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Progetto "Un Quartier...Generale!" Gita al quartiere Città Giardino Gite brevi, sicure e felici nei quartieri di Roma. Con il nostro staff, ogni uscita è pensata per favorire la socializzazione e riscoprire la bellezza del vivere insieme. Si cammina, si ride, si scopre. - facebook.com Vai su Facebook