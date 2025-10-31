Città Metropolitana di Genova concluso l’incarico di Maria Concetta Giardina | dal 14 novembre subentra Marco Mordacci

Termina oggi, giovedì 31 ottobre, l’incarico della Dottoressa Maria Concetta Giardina come Direttrice Generale e Segretaria Generale della Città Metropolitana di Genova, in servizio presso l’Ente da gennaio 2023.Con la giornata odierna si conclude il suo percorso nella pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

