Città della Scienza il weekend dell’1 e 2 novembre laboratori e spettacoli ricordano Luca Giordano

2anews.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il weekend dell’1 e 2 novembre formato famiglia a Città della Scienza con laboratori creativi e spettacoli scientifici ricordando Luca Giordano.  “Un veloce pennello. Luca Giordano tra Genio e Rapidità“: Città della Scienza si prepara ad accogliere famiglie, bambini e turisti per un weekend (1-2 novembre) all’insegna della scoperta, tra arte, scienza e creatività. L’evento . 🔗 Leggi su 2anews.it

