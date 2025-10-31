Il weekend dell’1 e 2 novembre formato famiglia a Città della Scienza con laboratori creativi e spettacoli scientifici ricordando Luca Giordano. “Un veloce pennello. Luca Giordano tra Genio e Rapidità“: Città della Scienza si prepara ad accogliere famiglie, bambini e turisti per un weekend (1-2 novembre) all’insegna della scoperta, tra arte, scienza e creatività. L’evento . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Città della Scienza, il weekend dell’1 e 2 novembre laboratori e spettacoli ricordano Luca Giordano