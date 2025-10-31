Cirielli | Da presidente della Regione sbloccherò il futuro del Maradona

"Napoli merita uno stadio moderno, sicuro e degno della sua storia". Con queste parole Edmondo Cirielli, candidato presidente della Regione Campania per il centrodestra, è tornato sul tema del Diego Armando Maradona, annunciando che, in caso di elezione, promuoverà "la creazione di un tavolo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Grande partecipazione questa sera a Napoli per l'apertura della campagna elettorale di SUD chiama NORD al fianco di Edmondo Cirielli. In Campania sosteniamo la lista "Cirielli Presidente". Una scelta fondata sul valore della persona, sulle sue competenze - facebook.com Vai su Facebook

EDMONDO CIRIELLI CANDIDATO PRESIDENTE REGIONE CAMPANIA, APPREZZAMENTO FRATELLI D’ITALIA DI VIETRI DI POTENZA - X Vai su X

Regionali Campania, Cirielli: «Regione parte attiva per uno stadio all'altezza di Napoli» - Per questo da Presidente della Regione Campania promuoverò la creazione di un tavolo tecnico permanente ... Da ilmattino.it

Cirielli contro De Luca: «Fondi europei tagliati è colpa della Regione» - «La Regione è incapace», l'attacco arriva da Edmondo Cirielli nel giorno in cui palazzo Santa Lucia scrive ai ministri del Lavoro e degli Affari Europei per ... ilmattino.it scrive

Sud Protagonista con Cirielli, Muscarà in lista del presidente - "Sud Protagonista sostiene Edmondo Cirielli per garantire ai campani lavoro e sviluppo economico, una sanità di qualità per tutti ed un'attenzione particolare ai più deboli. Riporta ansa.it