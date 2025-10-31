Cirielli | Da presidente della Regione sbloccherò il futuro del Maradona

Napolitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Napoli merita uno stadio moderno, sicuro e degno della sua storia". Con queste parole Edmondo Cirielli, candidato presidente della Regione Campania per il centrodestra, è tornato sul tema del Diego Armando Maradona, annunciando che, in caso di elezione, promuoverà "la creazione di un tavolo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Regionali Campania, Cirielli: «Regione parte attiva per uno stadio all'altezza di Napoli» - Per questo da Presidente della Regione Campania promuoverò la creazione di un tavolo tecnico permanente ...

Cirielli contro De Luca: «Fondi europei tagliati è colpa della Regione» - «La Regione è incapace», l'attacco arriva da Edmondo Cirielli nel giorno in cui palazzo Santa Lucia scrive ai ministri del Lavoro e degli Affari Europei per ...

Sud Protagonista con Cirielli, Muscarà in lista del presidente - "Sud Protagonista sostiene Edmondo Cirielli per garantire ai campani lavoro e sviluppo economico, una sanità di qualità per tutti ed un'attenzione particolare ai più deboli.

