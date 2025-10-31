Circolazione sospesa sulla Naviglio a Bagnacavallo | le modifiche alla viabilità
Per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per rinnovamento e risanamento del binario in corrispondenza del passaggio a livello sulla linea ferroviaria Castel Bolognese – Lugo – Russi intersecante la strada provinciale n. 8A Canale Naviglio a Bagnacavallo, a partire. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Altre letture consigliate
Circolazione sulla Sp 345 sospesa dalle 14 del 31 ottobre fino a revoca del provvedimento. Ancora percorribile la strada da località Bazena - facebook.com Vai su Facebook
Linea #Roma - #Ancona Circolazione #ferroviaria sospesa per inconveniente tecnico alla linea elettrica a #Spoleto ?I treni #AltaVelocità, #Intercity e #Regionali possono subire ritardi. #pendolariLAZ - X Vai su X
Circolazione sospesa lungo la strada provinciale “Naviglio” per lavori di manutenzione straordinaria al passaggio a livello - Per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per rinnovamento e risanamento del binario in corrispondenza del passaggio a livello sulla linea ferroviaria Castel Bolognese – Lugo ... ravennawebtv.it scrive