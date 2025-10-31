Cinzia Fornero | La mia autodenuncia ignorata | così l’Italia evita di decidere sul fine vita

Cinzia Fornero, dell’associazione Soccorso Civile, racconta che a oltre un anno dall’aver accompagnato la professoressa Margherita Botto in Svizzera per accedere al suicidio assistito, non ha ancora ricevuto alcun avviso di garanzia. «Questa incertezza è funzionale all’immobilismo dello Stato, che continua a non voler legiferare sul fine vita. L’autodeterminazione fino alla fine è un diritto, non un reato». LEGGI ANCHE: I processi fantasma dei suicidi assistiti: «Lo Stato ci deve risposte». I VIDEO APPELLI: Marco Cappato - Cinzia Crivellari - Matteo D'Angelo - Cinzia Fornero - Vittorio Parpaglioni. 🔗 Leggi su Lastampa.it

