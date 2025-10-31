Cinzia Crivellari | Mia madre è morta da sola in Svizzera l’ultimo saluto è stato al telefono

«A mia madre era stata diagnosticata una malattia terminale. Aveva deciso di accedere all’eutanasia all’estero, perché in Italia non è possibile. Io non ho potuto accompagnarla: sarei stata incriminata per averla aiutata a porre fine alle sofferenze». È il racconto di Cinzia Crivellari: sua madre Elena Altamira è morta in Svizzera. La donna racconta che ha dovuto salutare la madre soltanto al telefono, il giorno stesso della morte: «È crudele che lo Stato ci lasci così. Qui non solo non puoi scegliere, ma chi ti ama non può starti vicino». LEGGI ANCHE: I processi fantasma dei suicidi assistiti: «Lo Stato ci deve risposte». 🔗 Leggi su Lastampa.it

