cinzia clemente riceve una menzione speciale come supporting actress per si vive solo tre volte di antonio andrisani

Cinzia Clemente ottiene una Menzione Speciale come Supporting Actress per l’interpretazione nel cortometraggio “Si vive solo tre volte”, firmato da Antonio Andrisani. Il film, ambientato in Basilicata, conferma una traiettoria autoriale di rilievo e un percorso di selezioni nel circuito di Los Angeles, valido per le selezioni agli Oscar. Il ruolo interpretato e la cifra . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
